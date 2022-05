"Die perfekten Maße für die nächste Narzissenhoheit“, das waren die Worte der Hebamme, als sie die frisch geborene Lisa vor 21 Jahren das erste Mal in die Hände ihrer Mama legte. Das Königinnenamt wurde der Hotelmanagement-Studentin und Hotelrezeptionistin aus Bad Aussee offensichtlich in die Wiege gelegt. Ähnlich stolz wie damals waren am Donnerstagabend bei der Krönung im Kur- und Congresshaus Bad Aussee Familienmitglieder, der engste Freundeskreis und Freund Franz.



Das Narzissenfest kennt Lisa inn- und auswendig, denn sie war unzählige Male unterstützend dabei. „Meine Mama hat früher selber Figuren gesteckt und ich war später im Catwalk Verein und war am Laufsteg des Narzissenfests.“ Bei einer solch einschlägigen Biografie ist das Hoheitenamt nur die einzig logische Konsequenz. Lisa ist sehr kulturaffin und hat im Oktober des vergangenen Jahres mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern den Kulturverein „Mittelton“ gegründet. Als Obfrau dieser Kulturinitiative will sie jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten und weitere kulturelle Veranstaltungen ins Ausseerland bringen.

Während ihrer Amtszeit soll aber eindeutig die „Hoheit“ an erster Stelle stehen. Unterstützung bekommt sie von ihren beiden Prinzessinnen Katharina Thomanek und Isabella Kain.

Die 24-jährige Isabella aus Tulln an der Donau (Niederösterreich) erfüllt mit ihrer Krönung zur Prinzessin auch einen lang gehegten Familien- und Großelterntraum. „Meine Mama hat mit 25 Jahren mitgemacht, es damals aber nicht geschafft.“ Beruflich arbeite die 24-Jährige im Stadtmarketing der Stadtgemeinde und wird von Arbeitskolleginnen fast ausschließlich mit „Hallo, Prinzessin“ begrüßt.



Auch Katharinas Biografie ist eng mit dem Narzissenfest verwoben. „Mein Papa ist aus Altaussee und wir waren jedes Jahr beim Narzissenfest.“ Schon mit einem Jahr trug sie ihr erstes Auseerdirndl. Jetzt freut sich die Abtenauerin (Salzburg) darauf, die Tradition ihrer Wahlheimat unter Land und Leute zu bringen. Mode hat im Leben der 19-Jährigen privat und beruflich einen hohen Stellenwert. Bei der Krönung haben am Donnerstag auch ihre Arbeitskolleginnen mitgefiebert. "Die Unterstützung freut mich sehr."