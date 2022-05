Alles auf Schiene: 3000 Helfer packen für das "neue" Narzissenfest an

Mit Programm. Das 62. Narzissenfest startet am Donnerstag – mit einer Premiere: Erstmals findet der Korso an einem Standort, in Altaussee, statt. Im Finale greifen Tausende freiwillige Helfer mit an.