Der Narzissenlauf, der dieses Jahr am Donnerstag, 26. Mai, stattfindet, ist für viele Sportbegeisterte stets ein Highlight des Narzissenfestes. In den letzten Jahren versammelten sich bis zu 700 Läuferinnen und Läufern an der Startlinie beim Altausseer Volkshaus.

"Der Lauf ist einzigartig. Er führt entlang des Ufers um den schönsten See", sagt Ludwig Fischer, Obmann des Wintersportvereins Altaussee, der den Lauf veranstaltet.

Es gibt einen 8,1-Kilometer-Lauf (Rekord: 26:08 Minuten) und einen 15,5-Kilometer-Lauf (Rekord: 47:34 Minuten), außerdem besteht die Möglichkeit, auf einer elf Kilometer langen Nordic-Walking-Route die Stöcke einzusetzen.

In diesem Jahr hat man auch Bewerbe für die Jüngsten im Angebot – und zwar im Rahmen eines Bambini-, eines Kinder- und eines Schülerlaufes. Eine Altersuntergrenze gibt es dabei nicht. Weiters kann ein Integrationslauf für Menschen mit Einschränkungen absolviert werden.

Aktuell haben sich laut Fischer knapp 250 Starter angemeldet. Viele Kurzentschlossene würden sich aber noch vor Ort registrieren. Um 10 Uhr startet am Donnerstag der Lauf, bis 9 Uhr läuft die Anmeldung.