Trachten und Schmuck sind mit dem Narzissenfest, das von 26. bis 29. Mai im Ausseerland-Salzkammergut über die Bühne geht, immer schon eng verwoben.

So gibt es Anstecker mit dem Wahrzeichen des Ausseerlandes aus edlen Metallen, in Keramik-Varianten und auch aus sonst ganz unterschiedlichen Materialien. Heuer kommt aber noch einmal eine neue Kreation hinzu.

Anstecker, Ohrringe, Broschen - alles Unikate

Das Design-Label LALi von Elisabeth Triulzi aus Wien wird die Weiße Narzisse mit ihrem markanten gelb-roten Krönchen im Mittelpunkt häkeln. Ja, häkeln. Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins, freut sich: „Jedes Stück ist ein Unikat und wird von LALi liebevoll in Handarbeit hergestellt."

Zu LAli heißt es in einer Presseaussendung: Das Accessoire-Label setzt auf Diversität, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit. Die unterschiedlichen Broschen, Anstecker, Ohrringe und Haarspangen werden exklusiv beim Narzissenfest erhältlich sein - während der Festtage Freitag und Samstag in Bad Aussee, am Sonntag in Altaussee, jeweils am Stand des Narzissenfestvereins.

Für den guten Zweck

LAli steht für Slow-Fashion und beschäftigt unter anderem Flüchtlinge, rumänische Pensionisten oder auch die Lebenshilfe Ausseerland. Den gehäkelten Narzissenschmuck stellt etwa eine Migrantin aus der Türkei her, die in Heimarbeit für das Label arbeitet und so eine Chance erhält, sich durch ihre Kunstfertigkeit selbstständig aus Isolation und Abhängigkeit zu befreien.

Abseits vom Schmuck gilt: Für das Narzissenfest selbst gibt es natürlich keinen Dresscode - wer aber etwas auf sich hält, kommt in Tracht. Einen optischen Leckerbissen gibt's für Modefans jedenfalls am Festsamstag.

Eigene Mode-Show auf drei Ebenen

Der Narzissenfestverein gestaltet mit den einheimischen Trachtenhandwerksbetrieben eine fulminante Modeschau, die als eigene Show inszeniert wird. Erstmals findet die von Choreograf Michael Pinnisch gestaltete Show im Kur- und Congresshaus auf unterschiedlichen Ebenen statt. Dort wird das gesamte Programm zeitversetzt auf drei Laufstegen präsentiert.