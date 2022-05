Von 26. bis 29. Mai findet heuer zum 62. Mal das Narzissenfest im Ausseerland statt. Damit neigt sich die Amtszeit von Narzissenkönigin Petra Ladreiter dem Ende zu. Denn an diesem Wochenende stellen sich bereits die neuen Hoheiten einem Casting. „Einfach so sein, wie man ist und nicht verstellen“, lautet der Tipp, den Narzissenkönigin Petra ihren potenziellen Nachfolgerinnen mitgibt. Ihre Amtszeit war durch die Coronapandemie mehr als ungewöhnlich. So wurde sie auch nominiert und nicht gewählt.