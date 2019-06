Kleine Zeitung +

Bad Aussee blüht auf Willkommen beim 60. Jubiläums-Narzissenfest

In den Hinterhöfen und Garagen des Ausseerlandes entstanden am Samstag die großen Blumenfiguren für das Narzissenfest. Das Ergebnis können Sie ab 8 Uhr beim Stadtkorso in Bad Aussee und am Nachmittag am Grundlsee bestaunen.