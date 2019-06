In den Hinterhöfen und Garagen des Ausseerlandes entstehen die großen Blumenfiguren für das Narzissenfest. Ein Besuch in einer der Kreativ-Schmieden.

Jeweils ein Blütentrio in ein Loch des Drahtgestells - eine echte Sisyphusarbeit © APA/BARBARA GINDL

Wenn Sie diese Zeilen lesen, liegt hinter vielen Ausseern die wohl längste Nacht des Jahres. Es sind die letzten zwölf bis sechszehn Stunden vor dem Narzissenfest, in denen die großen Blumenfiguren mit Tausenden Blumen geschmückt werden. So auch jene von Martin Hillbrand. Er bastelt ein – für Besucher begehbares – Wetterhäuschen. Sein Wohnhaus liegt etwas abseits des Zentrums. Wer aber einmal in der Nähe ist, kann dem Geruch folgen. Eine süßliche, betörende Duftwolke schiebt sich aus seiner Doppelgarage. Der Grund sind die Abertausenden Narzissen, die dort kübelweise angeliefert werden. „Wir schneiden die Blumen zu, daraus werden Büscherl gemacht, die an den ,Aufteiler‘ weitergereicht werden“, erklärt Hillbrand die Arbeitsschritte. Der sucht dann jeweils drei gleich große Blumen zusammen und gibt sie an den sogenannten Stecker: Diese Person sitzt mit einem Abstand von nur 15 Zentimetern vor der Figur und platziert das Blütentrio – Loch für Loch – in ein engmaschiges Drahtgitter. Eine echte Sisyphusarbeit.