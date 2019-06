Kleine Zeitung +

Ausseerland Prachtvolles Jubiläum: So wurde das 60. Narzissenfest gefeiert

Das Jubiläumfest lockte am Sonntag rund 20.000 Besucher in das Ausserland. 26 Blumenskulpturen aus Millionen Narzissenblüten sorgten bei dem Stadtkorso in Bad Aussee und dem Bootskorso am Grundlsee für Staunen.