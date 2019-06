Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

20.000 Besucher lassen sich das Narzissenfest 2019 nicht entgehen © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Es ist das größte Frühlingsfest Österreichs - und noch so viel mehr. Am heutigen Sonntag strömen Tausende Besucher aus nah und fern in das Ausseerland, um die Höhepunkte des 60. Narzissenfests in Bad Aussee (Stadtkorso) und am Grundlsee (Bootskorso) hautnah miterleben zu können. Bei frühsommerlichen Temperaturen werden laut dem Veranstalter 26, teils aus Hunderttausenden Narzissen bestehende Blumenskulpturen präsentiert und einmal mehr Tracht, Brauchtum und Tradition mit Begeisterung hochgehalten.