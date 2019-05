Keine Ruhe am Kammerhof-Parkplatz: Neue Eigentümer haben Narzissenfest-Organisatoren verboten, den Platz beim Korso zu benützen.

Auf Kollisionskurs: Die Grundstückseigentümer des Kammerhofplatzes stehen nicht nur mit der Gemeinde auf Kriegsfuß. Auch die zugesagte Unterstützung für das Narzissenfest wurde zurückgezogen © APA/BARBARA GINDL

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die neuen Eigentümer des Kammerhof-Platzes in Bad Aussee wegen Falschparkens rund 23.000 Euro von Mitgliedern des Steirischen Blasmusikverbandes fordern. Die nächste Aktion betrifft das Ausseerland nun bei einer seiner wichtigsten Veranstaltungen: dem Narzissenfest. Als bekannt wurde, dass die neuen Eigentümer (es handelt sich dabei um mehrere Personen, die bereits beim Sommersbergsee für Schlagzeilen sorgten) das Grundstück übernommen haben, fragte der Narzissenfest-Verein, ob es möglich sei, den Platz - wie bisher - während des Festes zu benützen. Die Antwort der MB BA Hotel Errichtungsgesellschaft damals: „Genau solche Aktivitäten wollen wir unterstützen, verlangen selbstverständlich keine Gebühr, müssten nur klären, wie was genutzt wird, und wie wir das Narzissenfest unterstützen können“, hieß es in einer schriftlichen Anfragebeantwortung.

