Die Ausseer haben es immer schon gewusst, eines Tages stand es aber auch offiziell fest: Das Ausseerland ist die geografische Mitte Österreichs. Dabei stellt das Wort „geografisch“ eine entbehrliche Einschränkung dar. Aussee ist in jeder Hinsicht die Mitte, nicht anmaßend, aber mit schöner Selbstverständlichkeit in sich ruhend.

Das kommt nicht von ungefähr. Etwa vier Jahrhunderte hindurch gab es für die Bewohner des Salzkammergutes, dessen steirischer Teil das Ausseerland ist, gar keine andere Welt als die engere Heimat. Diese Gegend stand im habsburgischen Eigentum und sorgte mit ihren Salzvorkommen für eine wohl gefüllte k. u. k. Privatschatulle. Alle Einwohner waren mit der Gewinnung und Verarbeitung des weißen Goldes befasst, wurden nach Kräften ausgebeutet, aber auch leidlich ernährt und gesund erhalten, waren umfassenden Zwängen unterworfen, aber vom Kriegsdienst befreit. So blieben sie über Jahrhunderte von den Wirren der Zeit unberührt. Darüber hinaus sorgte die Sehnsucht nach einer von der Obrigkeit unbeachteten Freiheit für jene erstaunliche Eintiefung der Gemüter, die sich als überaus robust und beständig erwies, als später der Fremdenverkehr – und damit die große, weite Welt – versuchte, das Ausseerland zu erobern.

Seit jeher weigern sich die Ausseer mit heiterer Beharrlichkeit, in irgendein Klischee zu passen.

Wie auch immer: Seit jeher weigern sich die Ausseer mit heiterer Beharrlichkeit, in irgendein Klischee zu passen. Demnach ist auch der Versuch, ihren Lebensstil zu beschreiben, ein zwar vergnügliches, aber hoffnungsloses Unterfangen. Aber versuchen wird man es wohl dürfen. Immerhin wird ja auch die Kunst, unterhaltsam zu scheitern, hierzulande durchaus gewürdigt.

Ich halte mich also an Vorbilder in der großen Politik, stelle unbewiesene Behauptungen auf und belege sie mit fadenscheinigen Indizien.

Erstens: Obwohl große Gesten und große Worte die Ausseer eher zum Lachen reizen, sind sie jederzeit für Theater zu haben, sogar, wenn es um Amtshandlungen geht. Um nicht in laufende Verfahren einzugreifen, beziehe ich mein Indiz aus dem Jahre 1734. Damals ließ der Gemeinderat durch Trommelschlag einen energischen Erlass kundmachen, um das Tanzen und Saufen, das Spielen und Fluchen fürderhin einzudämmen. Außerdem ging es nicht an, dass „die Menscher denen Buben in die Wirtshäuser nachlaufen“. Also hatten nur noch erlaubte Lustbarkeiten stattzufinden und die mussten im Sommer nach dem Gebetläuten und im Winter spätestens um 10 Uhr beendet sein. Die Strafandrohungen waren von eindrucksvoller Konsequenz: „Welches Mensch aber nach vollbrachtem Zapfenstreich ertappt würde, dem werden vom Gerichtsdiener und der verdoppelten Viertelwacht die Hauben, Fürtücher und Unterröcke abgenommen.“

Die Menscher haben sich zwar inzwischen von ihrem Schrecken erholt und pfeifen auf den Zapfenstreich, aber die Wirte haben die frühe Sperrstunde dermaßen nachhaltig verinnerlicht, dass ihnen manchmal sogar das Aufsperren ausgesprochen schwerfällt. Andererseits kommt es schon auch vor, dass ein besonders munterer Stammtisch die Nacht zum Tag macht und der Wirt in klarer Konsequenz die Sperrstunde bis auf Weiteres vertagt.

Die Ausseer halten sich schon auch an geschriebene Gesetze, lieber aber an ungeschriebene.

Damit ist es Zeit für die zweite unbewiesene Behauptung:

Die Ausseer halten sich schon auch an geschriebene Gesetze, lieber aber an ungeschriebene. Eines davon könnte lauten: Wir streiten miteinander, wenn wir Lust darauf haben, und nicht, wenn sich das irgendeine Obrigkeit einbildet. Damit wird zum Beispiel die Ausseer Parteipolitik für die Regierenden so erfrischend unberechenbar. Weil ich mich dazu aber nicht näher äußern möchte, begebe ich mich flugs ins 15. Jahrhundert. Damals, 1463, um genau zu sein, gab es einen Bruderzwist im Hause Habsburg: Friedrich III., der das Ausseer Salz beanspruchte, stritt mit Albrecht VI., der die Macht über Hallstatt hatte, dass die Funken nur so stoben. Den Ausseern wurde das Gerangel über ihren Köpfen und auf ihre Kosten bald zu dumm, den Hallstättern auch, und 1463 trafen einander ein paar aufrechte Männer am sozusagen neutralen Koppen und schlossen kurzerhand einen Privatfrieden. Daraus lässt sich natürlich noch etwas ableiten: Die Ausseer und die Hallstätter trennen Welten, es sei denn, irgendwelche Herrschaften mischen sich in innere Angelegenheiten des Salzkammergutes ein.

Damit ist es auch schon Zeit für die dritte Behauptung:

Im Ausseerland gibt es ein elftes Gebot: Du sollst nicht langweilig sein. Wer diesem Gebot besonders eindrucksvoll nachkommt, dem wird unter Umständen sogar der Makel, fremd im Ausseerland zu sein, gerne verziehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Gast männlich oder weiblich ist, Hochstapler oder Asket, Gauner oder Heiliger, Genie oder reiner Tor. Selbstverständlich gilt das Gebot auch für Ausseer. Gleichviel, ob es darum geht, Vermögen anzuhäufen, mit Reichtum um sich zu werfen oder vor die Hunde zu gehen: Wird die Sache ordentlich inszeniert, bekommt sie auch Applaus.

Die Ausseer sind für jede Ruhestörung dankbar, vorausgesetzt, es kommt damit keine Unruhe ins Land.

Heutzutage kommt so etwas natürlich fast überhaupt nicht mehr vor. Aber die Bierbrauer-Dynastie Neuper, glänzend reich, eindrucksvoll tüchtig und durchaus überzeugend, was die Dramaturgie ihres Niederganges betraf, ist ein schönes Beispiel aus der Vergangenheit.

Nicht langweilen dürfen vor allem aber auch jene, die schon von sich aus behaupten, zu unterhalten. Jeder darf hierzulande auf die Bühne, doch manchmal wird es der seelischen und leiblichen Gesundheit dienlich sein, die Premiere als Abschlussvorstellung zu betrachten. Andere, nicht einmal so wenige, bringen es allerdings fertig, ihr ganzes Leben den Ausseern als ergötzliches Gesamtkunstwerk zu präsentieren. Vor solchen Menschen zieht dann der Bürgermeister demütig den Hut und der Pfarrer erteilt, lächelnd resignierend, die Absolution im Voraus.

Abschließende Behauptung: Weil die Ausseer durch Jahrhunderte erfahren haben, was ungestörte Ruhe bedeutet, sind sie für jede Ruhestörung dankbar, vorausgesetzt, es kommt damit keine Unruhe ins Land. Weil es die Ausseer gelernt haben, in ihrem kleinen Universum mit sich selbst zurechtzukommen, darf jeder kommen und so tun, als gehöre er dazu, Hauptsache, er geht irgendwann.

Ja, und nicht zuletzt: Weil die Ausseer sich selbst manchmal so zuwider sind, dass sie sich am liebsten in den krachledernen Hintern beißen würden, gewinnt ihre innige Boshaftigkeit anderen gegenüber durchaus den Status liebevoller Zuwendung.

Helfe mir Gott, wenn ich wieder einmal im Lande bin.