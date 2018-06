Kleine Zeitung +

Reportage Wo die Narzissenfiguren zum Leben erweckt werden

Bis spät in die Nacht wurde gearbeitet, bis sich Hunderttausende Narzissen (und ausnahmsweise auch andere Blumen) in fast lebende Figuren für das heutige Narzissenfest in Bad Aussee und Altausse verwandeln. Ein Blick zum Schauplatz der Verwandlung, in die Garagen des Ausseerlands.