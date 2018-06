Um 8 Uhr geht's los! Bei perfektem Festwetter geht heute in Bad Aussee und Altaussee das 59. Narzissenfest über die Bühne. Noch bis spät in die Nacht hinein wurde gesteckt, damit die rund 20.000 Besucher die blühenden Skulpturen bewundern können. Ab 14 Uhr übertragen wir live vom Bootskorso!

© Jürgen Fuchs

Bis spät in die Nacht wurde an den Narzissenfiguren gesteckt: Mit der Hilfe von Hunderten Freiwilligen haben sich in den Garagen und Scheunen des Ausseerlandes über Nacht Drahtgestelle in fast lebende Narzissenfiguren verwandelt. Eine Eule, ein Waschbär und viele andere sind mit Hunderttausenden Narzissen - und anderen Blumen, nach dem ungewöhnlich warmen Frühlingsbeginn hat die Blüte für die berühmte Sternnarzisse heuer schon viel zu früh eingesetzt - erblüht. Und können heute Sonntag beim Stadtkorso in Bad Aussee und beim Bootskorso in Altaussee bewundert werden.

Alles Wichtige auf einen Blick Der heutige Festsonntag gliedert sich in drei Teile: Stadtkorso: Ab 8 Uhr früh werden die Blütenfiguren an verschiedenen Plätzen im Stadtzentrum von Bad Aussee ausgestellt. Die Gäste haben viel Zeit, in Ruhe die Figuren zu bewundern und zu fotografieren. Gleichzeitig können sie die historische Kurstadt erkunden und begleitet von Volksmusik, Brauchtumsständen und Handwerkskunst durch das prachtvoll geschmückte Stadtzentrum schlendern. Festzug: Der Korso zieht, begleitet von Musikkapellen und Trachtengruppen, ab 11.30 Uhr aus Bad Aussee nach Altaussee. Für Sitzplatzkarten-Besitzer gibt es Tribünen entlang der Straße. Bootskorso: Ab 14.30 Uhr findet am Altausseer See der traditionelle Bootskorso statt. Die Boote mit den Figuren bewegen sich vom „Kahlseneck“ zum Hotel am See über die Seeklause bis zum Strandcafé. Kleine.TV überträgt ab 14 Uhr live! Wetter: Der Sonntag präsentiert sich von seiner schönsten Seite: Erwartet wird ein trockener und sonniger Tag mit Höchsttemperaturen um die 23 Grad. Anreise: Empfohlen wird die Ankunft im Ausseerland zwischen 7.30 und 8.30 Uhr. Für den Transfer von den Parkplätzen zu den Veranstaltungsorten bzw. vom Stadtkorso zum Bootskorso stehen kostenlose Shuttlebusse zur Verfügung. Mehr zur Anreise hier. Karten: Eintrittskarten um 15 Euro gibt es bei den Eingängen und am gesamten Festgelände.

Rund 120 Medienvertreter tragen die fröhliche Botschaft des Narzissenfestes 2018 in alle Welt. Drei asiatische Nachrichtenagenturen - darunter mit Xinhua die größte Chinas, viele nationale und internationale TV-Stationen, sowie zahlreiche Fotografen und Redakteure für Print- und Online Medien lassen ihr Publikum an der fröhlichen und echten Atmosphäre in atemberaubender Landschaftskulisse teilhaben.

Königin Silvia Mair und Prinzessin Tina Zinhobl aus Oberösterreich sowie Prinzessin Cornelia Huber aus dem steirischen Bad Mitterndorf haben bereits eine Woche Erfahrung als neue Regentinnen des Ausseerland-Salzkammergutes. Nach vielen Fototerminen gleich nach ihrer Wahl vor einer Woche jagt nun seit Donnerstag ein Termin den nächsten. Von der Einladung zum musikalischen Reigen mit Franz Posch bis zum Maitanz im Kur- und Congresshaus oder dem gemeinsamen Wandern mit den Gästen sowie dem Besuch des Oldtimertreffens heute Früh in Bad Aussee. Sie haben am Samstag noch viele Korsoteilnehmer besucht, die nun bis Sonntag früh an den Narzissenfestfiguren arbeiten.

