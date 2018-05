Facebook

Diese zehn jungen Damen wollen Narzissenkönigin 2018 werden - wer ist Ihre Favoritin? © Jürgen Fuchs (10)

Sie wurden von einer achtköpfigen Expertenjury aus 21 Kandidatinnen ausgewählt: Im Finale für den Kampf um den Narzissenthron stehen Barbara Sinnreich (27) aus Wien, Hemma Ogris (19) aus St. Margarethen im Rosental, Alexandra Kaltenböck (21) aus Fürstenfeld, Cornelia Huber (19) aus Bad Mitterndorf, Tina Zinhobl (27) aus Ohlsdorf, Silvia Mair (23) aus Neuhofen, Jasmin Schweigebauer (21) aus Bruck an der Mur und Stefanie Schriebl (25) aus Söding.

Achtung - nachdem zwei Kandidatinnen (Melanie Meikl aus Dorfgastein und Melanie Scheurer aus Stadl-Predlitz) ausgefallen sind, rückten Sabine Bliem (21 Jahre) aus Öblarn und Viktoria Spitzbart (18) aus Kirchham in Oberösterreich nach.

Die nächsten drei Wochen gilt es für die Damen, im Online-Voting Punkte zu sammeln. Bis zum 25. Mai, 12 Uhr, läuft das Voting der zehn Finalistinnen, bei dem jeder Teilnehmer einmal pro Tag abstimmen kann. Das Ergebnis zählt dann bei der finalen Wahl am 26. Mai im Kur- und Kongresshaus Bad Aussee mit 20 Prozent. Weitere 20 Prozent kommen von einer Expertenjury, 60 Prozent vom anwesenden Publikum.

Mit der Wahl beginnt auch der Festreigen für das 59. Narzissenfest. Höhepunkt am Festsonntag (3. Juni) sind der Stadtkorso in Bad Aussee und der Bootskorso am Altausseer See.

Königinnengalerie: Sie regierten die letzten Narzissenfeste Brigitte Maier (22) aus Aigen wurde am 20. Mai 2017 in Bad Aussee zur neuen Narzissenkönigin gewählt. Ihre Prinzessinnen kommen aus Bad Mitterndorf – Lisa Streußnig (25) war auch Siegerin des Online-Votings – und aus Linz: Maria Benischek (18). Jürgen Fuchs Narzissenkönigin 2016 war Theresa Rastl aus Grundlsee ist. Ihre Prinzessinnen kommen aus Kirchbach bzw. Bad Goisern und heißen Anna Maria Winter und Katharina Zopf. Mehr zur Wahl. Jürgen Fuchs Seit dem Narzissenfest 2015 repräsentierten Königin Sabrina Schober (Mitte) aus Deutsch Goritz sowie ihre Prinzessinnen Marie-Theres Gewessler aus Bad Mitterndorf (rechts) und Lisa Niederauer aus Bad Ischl das Ausseerland-Salzkammergut. Jürgen Fuchs Narzissenkönigin 2014 Theresa Pliem aus Pichl/Kainisch mit Marlies Pilz (Schenkenfelden, links) und Julia Pflanzeltner (Steyr). Jürgen Fuchs Narzissenkönigin 2013 Sarah Haslinger (Salzburg) mit den Prinzessinnen Nicole Moser (Bad Aussee) und Maria Schwab (Irdning). Susanne Hassler (Kleine Zeitung) Die Narzissen-Hoheiten 2012 Karola Pliem (Bad Mitterndorf), Narzissenkönigin Anna-Lena Stocker (Rohrmoos) und Andrea Maria Gautsch (Thomatal) Kleine Zeitung/Hoffmann Narzissenkönigin 2011 Christina Stolz (Krakauschatten) und ihre Narzissen-Prinzessinen Gundula Aumayr (Bad Aussee) und Sigrid Pilz (Graz) bei einem Fototermin im Salzkammergut am Grundlsee Jürgen Fuchs Narzissenkönigin 2010 Catrina Wachinger aus Pichl-Kainisch mit den Hoheiten Carola Kreßl (Bad Goisern) und Claudia Hagspiel (Aigen) Jürgen Fuchs Narzissenkönigin 2009 Stefanie Spreitzer aus Bad Goisern nach der Wahl mit den Prinzessinnen Catrin Kerschhaggl aus Pennewang und Carina Stabel aus Bad Aussee Kleine Zeitung/Scheriau Narzissenköniginnen 2008: Andrea Schiefer (Mauterndorf), Königin Elisabeth Gewesser, Vera Albrecht (Altaussee) Kleine Zeitung/Scheriau Narzissenkönigin 2007 war die 22-jährige Wienerin Simone Schwarz (Mitte). Die Narzissenprinzessinnen waren Kerstin Grafinger aus Altmünster (links) und Anke Stadler aus Pichl/Kainisch. Narzissenfestverein Narzissenkönigin 2006 Nina Mairhoferaus Tauplitz mit den Prinzessinnen Sandra Göttinger (Gars am Kamp) und Michaela Losbichler (Salzburg) Narzissenfestverein Narzissenkönigin 2005 Manuela Unterberger aus Bad Goisern mit den Prinzessinnen Anja Bechter (Lassing), Anita Meier (Bad Aussee) Narzissenfestverein Narzissenkönigin 2004 Iris Steidl aus St. Radegund mit den Prinzessinnen Ingrid Angermann (Obervellach), Heidi Holzinger (Bad Aussee) Narzissenfestverein Narzissenkönigin 2003 Michaela Fuchs (Altaussee);

Prinzessinnen Nadja Köffler (Ainet), Franziska Krasnitzer (Elixhausen) Narzissenfestverein Narzissenkönigin 2002 Luzia Kassl (Mittertrixen),

Prinzessinnen Lorena Degiampietro (Westendorf, Tirol), Romana Syen (Grundlsee) Narzissenfestverein Narzissenkönigin 2001 Daniela Hatzl (Halbenrain);

Prinzessinnen Katharina Luisser (Biedermannsdorf), Heidi Hillbrand (Bad Aussee) Narzissenfestverein Narzissenkönigin 2000 Karin Kummer aus Purbach/See mit den Prinzessinnen Verena Wallner aus Unzmarkt und Sabrina Fleischhacker aus Bad Aussee Narzissenfestverein Narzissenkönigin 1999 Elisabeth Nagiller aus Rinn/Tirol

mit den Prinzessinnen Sabine Luise Biller aus Weingraben, Kristina Kogler aus Bad Aussee Narzissenfestverein Narzissenkönigin 1998 Kathrin Nachbaur aus Raaba bei Graz mit den Prinzessinnen Alexandra Kurz aus Südtirol und Manuela Singer aus Bad Aussee Narzissenfestverein Narzissenkönigin 1997 Karin Dobernig aus St. Jakob im Rosenthal mit den Prinzessinnen Sigrid Kalss aus Bad Aussee und Iris Zölly aus Graz Narzissenfestverein Ab hier werden die Aufzeichnungen des Narzissenfestvereins lückenhaft ... Die namenlosen Hoheiten von 1996 ... Narzissenfestverein ... 1995 bis 1990 (von links oben nach rechts unten) ... Narzissenfestverein ... 1989 bis 1986 (von links oben nach rechts unten) ... Narzissenfestverein Narzissenkönigin 1985 Gundula Schnedl mit ihren Prinzessinnen Marion Gratzenberger, Daniele Koppi Narzissenfestverein Die leider wieder namenlosen Hoheiten 1984 bis 1982 Narzissenfestverein Narzissenkönigin1981 Sylvia Mitterböck und die Prinzessinnen Elisabeth Waldner, Erika Hütter Narzissenfestverein/Gery Wolf Die Königin, sie heißt heute Sylvia Pobatschnig, gab der Kleinen Zeitung 2015 übrigens ein Interview über die Zeit ihrer Regentschaft. Jürgen Fuchs Die namenlosen Hoheiten von 1980 Narzissenfestverein Narzissenkönigin 1979 Gabi Müller und die Prinzessinnen Ulrike Wascheg, Karin Hart Narzissenfestverein Und jetzt ein Satz ins Jahr 1972: Narzissenkönigin Gertraud Gruber mit den Prinzessinnen Georgia Sterrer, Heidrun Glatzl Narzissenfestverein 1/31