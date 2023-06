In Altaussee fliegen in mancherlei Hinsicht immer wieder einmal die Fetzen, selten wurde um ein Projekt aber so erbittert gekämpft wie um die neue Gondelbahn auf den Loser. Hannes Androsch, Industrieller und Zweiheimischer, wollte mit dem Ausbau neben dem bestehenden Salzbergwerk am Sandling einen zweiten "Brotberg" für die Zukunft absichern.