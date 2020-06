Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Frosch konnte die absolute Mehrheit und den hohen Mandatsstand in Bad Aussee halten. Otto Marl tritt von allen Ämtern zurück © Christian Huemer

19.10 Uhr: Altausseer ÖVP will mit SPÖ regieren

In Altaussee möchte Bgm. Gerald Loitzl, der fünf Mandate verloren hat, und nun einen Partner braucht, um wieder das Bürgermeisteramt zu besetzen, am liebsten mit der SPÖ regieren. "Ich werde natürlich mit allen Gespräche führen, aber mit Stefan Pucher von der SPÖ haben wir auch in den vergangenen Jahren schon gut zusammengearbeitet." Der wiederum will zur Vergangenheit nichts sagen. "Wir schauen uns das in den nächsten Tagen an, wir sprechen mit allen." Derselbe Tenor beim Dialog lebenswertes Altaussee: "Wir sind für Gespräche mit allen Fraktionen offen", erklärt Spitzenkandidat Martin Dämon.