Geharnischter Brief an die eigene Parteispitze von Rottenmanns Bürgermeister Bernhard.

Rottenmanns Bürgermeister Alfred Bernhard © Martin Huber

Das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg ist auch im Gemeinderatswahlkampf ein heißes Thema. Grüne und FPÖ sind sowohl auf Landes- wie auch Gemeindeebene gegen die Errichtung, SPÖ und ÖVP gehen auf Landes- und Bezirksebene – zwar auch nicht überall, aber mitunter doch – getrennte Wege. So hat etwa Rottenmanns Bürgermeister Alfred Bernhard von der ÖVP dieser Tage einen geharnischten Brief an seine Parteispitze, insbesondere auch Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß, verfasst.