Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Grün-Spitzenkandidatin Elisabeth Welzig und Bürgermeister Franz Frosch © Kleine Zeitung

Um eine politische Facette reicher ist der Kampf um den Sommersbergsee. Die Grünen fordern vom grundbücherlichen Eigentümer, Reinhard Hohenberg, eine verbindliche Zusage, dass der See auch künftig für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt. Etwas in dieser Art hat Hohenberg, der den See von Hannes Wasner 2016 gekauft hat, schon gegeben. In der Präambel des Kaufvertrags findet sich ein Passus, dass der See auch künftig für die Allgemeinheit zum Baden zur Verfügung steht.