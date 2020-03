Auf Einladung der Kleinen Zeitung diskutierten am Mittwochabend die Spitzenkandidaten aus Bad Aussee - wegen des Erlasses hinsichtlich des Coronavirus nicht wie geplant im Kur- und Congresshaus, sondern im Regionalbüro in Liezen. Hier gibt es den Livestream zum Nachschauen.

Eine satte Mehrheit hat die ÖVP mit Bürgermeister Franz Frosch bei den Gemeinderatswahlen 2015 eingefahren, dass das nun erneut der Fall ist, will die SPÖ vermeiden. Mit Otto Marl hat sich als Spitzenkandidat einer gefunden, der nicht nur schon 13 Jahre lang Bürgermeister der Stadt war, sondern der auch Einiges vorhat. So etwa will er das Spital erhalten oder die BA-Kennzeichen zurückholen.