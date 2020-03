Auf Einladung der Kleinen Zeitung diskutieren heute die Spitzenkandidaten aus Bad Aussee - wegen des Erlasses hinsichtlich des Coronavirus nicht wie geplant im Kur- und Congresshaus, sondern um 18.30 Uhr im Regionalbüro in Liezen. Per offenem Livestream kann die Diskussion von allen Interessierten mitverfolgt werden.

Eine satte Mehrheit hat die ÖVP mit Bürgermeister Franz Frosch bei den Gemeinderatswahlen 2015 eingefahren, dass das nun erneut der Fall ist, will die SPÖ vermeiden. Mit Otto Marl hat sich als Spitzenkandidat einer gefunden, der nicht nur schon 13 Jahre lang Bürgermeister der Stadt war, sondern der auch Einiges vorhat. So etwa will er das Spital erhalten oder die BA-Kennzeichen zurückholen.

In den Ring steigen in Bad Aussee auch die Grünen und - nach längerer Pause - die FPÖ. Mit Elisabeth Welzig an der Spitze haben Erstere wenig Freude mit den Plänen der ÖVP, etwa mit deren Festhalten am Projekt Traungalerien. Die Errichtung des Einkaufszentrums halten auch die Freiheitlichen "für eine schwachsinnige Idee", wie es Spitzenkandidat Christian Simetsberger ausdrückt.

Für Spannung ist heute Abend ab 18.30 Uhr also gesorgt - wegen der Entwicklungen in Sachen Coronavirus findet die Diskussion ohne Publikum statt. Wir übertragen die Begegnung aber live und ohne Bezahlschranke auf www.kleinezeitung.at!