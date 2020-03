In Bad Aussee sind sämtliche Stimmzettel fehlerhaft: Die Nummerierung der Listen stimmt nicht. Jetzt muss alles neu gedruckt werden. Allerdings: Bereits ausgegebene Wahlkarten behalten ihre Gültigkeit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Können die nicht bis drei zählen... ", wurde im Internet gespottet. Jetzt ist klar: Die Stimmzettel werden neu gedruckt. © Privat

Wirbel bei Briefwählern in Bad Aussee: "Auf den Stimmzetteln findet man zweimal die Listennummer vier, einmal für die FPÖ und einmal für die Grünen. Die Nummer drei fehlt dafür gänzlich. Ist das rechtens und zählt meine Stimme dann überhaupt?", so die Frage. Bürgermeister Franz Frosch hat mittlerweile mit der obersten Wahlbehörde in Graz Kontakt aufgenommen. Die Entscheidung lautet: Alle Stimmzettel müssen aufgrund der falschen Nummerierung neu gedruckt werden.