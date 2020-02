Facebook

Thomas Reingruber, Markus Putz, Markus Pfarrbacher © Montage KK (2), FPÖ

Die Gröbminger SPÖ, die mit Thomas Reingruber den derzeitigen Bürgermeister stellt, ist schon vor Wochen voll in den Wahlkampf gestartet. „Kernthema sind bei uns die Hausbesuche – rund 1000 von insgesamt 1420 haben wir schon absolviert“, so der Ortschef, der mit einem Team aus erfahrenen Gemeinderäten in die Wahl geht, „in die Liste haben wir frische Kräfte hineingefächert“. Schwerpunkte, auf die die SPÖ in der Gemeinde ihr Hauptaugenmerk legt, sind der Kindergartenneubau, die Umsetzung der Maßnahmen aus der Verkehrs-Bürgerbefragung, leistbares Wohnen, Hochwasserfreistellung und „das geplante Gewerbegebiet, das in den kommenden Jahren auch ein prägendes Thema sein wird“.