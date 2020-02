Facebook

Gerhard Friedl, Rosi Haar, Nicole Kanzler und Werner Rinner © Dorit Burgsteiner

Nach zehn Jahren in der Gemeindepolitik wollte Werner Rinner, ehemaliges LIEB-Mitglied und Gründer der Liste Liezen (LiLie), eigentlich seinen Hut nehmen. Umgestimmt haben ihn schlussendlich „viele Leute, die gesagt haben, ich muss unbedingt weitermachen“, sagt Rinner. Und so tritt er mit der Liste, die nach der Abspaltung von LIEB entstanden ist, bei der kommenden Wahl an.

Neun Mitstreiter hat er gefunden, das Kernteam bilden neben Rinner Gerhard Friedl, Nicole Kanzler, Rosi Haar und Hannes Kern – „ein bunt gemischter Haufen, der in Liezen etwas bewegen will“, so der Spitzenkandidat. Themen, die man sich auf die Fahnen geschrieben hat: die Innenstadtentwicklung oder eine transparente Gemeinde-Politik.