Bad Mitterndorf"Grimmingdialog" tritt bei Wahl nicht mehr an

Die Liste "Grimmingdialog", zweitstärkste Kraft in Bad Mitterndorf, tritt bei der Gemeinderatswahl nicht mehr an. Man befürchtet, dass unter SPÖ und den Freiheitlichen ohnehin schon alles im Vorfeld auspaktiert sei.

Die Wahlen werden in Bad Mitterndorf spannend - die zweitstärkste Kraft tritt nicht mehr an © Huemer

Knalleffekt in Bad Mitterndorf: Die Liste "Grimmingdialog" tritt bei den kommenden Gemeinderatswahlen nicht mehr an. Einer der Hauptgründe für den Rückzug sei die politische Unkultur in Bad Mitterndorf. Damit meint der Dialog die Zusammenschließung der "Liste Ritz" unter Bürgermeister Klaus Neupers Vorgänger Manfred Ritzinger mit der SPÖ.