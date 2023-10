Mit einer frisch überarbeiteten Idee will die Ramsau am Dachstein ihren Status als wichtiges nordisches Zentrum in Europa festigen: Unter dem Namen "Dachsteinlauf" findet von 12. bis 14. Jänner 2024 ein Langlaufrennen statt, und zwar "auf einer komplett neuen Strecke über 42 Kilometer", wie Hans-Peter Steiner vom WSV Ramsau am Dienstagvormittag stolz präsentiert. Es soll ein Volkslauf für alle sein, "ob Profisportler, Hobbysportler oder Naturgenießer, von jung bis alt, von gut bis Anfänger - jeder soll mitmachen können", ergänzt Franz Eisl vom Tourismusverband Schladming-Dachstein.