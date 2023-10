Die große Kika-Leiner Auktion in der Obersteiermark ist abgeschlossen. 4607 Artikel standen in den drei obersteirischen Filialen in Judenburg, Liezen und Leoben zur Versteigerung, weiß Jürgen Blematl - technischer Leiter vom Niklasdorfer Auktionshaus Aurena, das für die Versteigerung der Restbestände aus 23 Kika/Leiner-Filialen in Österreich zuständig ist.