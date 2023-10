Unter dem Motto "HAKon d’Or – der goldene Ball" feierten am Samstag 49 Maturanten der HAK Liezen ihren bevorstehenden Abschluss. "Unser Thema ist an den Ballon d'Or angelehnt, der als Auszeichnung für die besten Fußballer gilt", sagt Ballkomitee-Mitglied Una Mehic. Rund 1400 Gäste kamen zu dem ausverkauften Ball in die Liezener Ennstalhalle.