"Nicht nur als Betrieb, sondern auch als Gemeinschaft wollen wir stetig wachsen, um auch in Zukunft auf pietätvolle und nachhaltige Weise die richtigen Ansprechpartner in einem Trauerfall zu sein." Diesen Anspruch stellen Christian Haider und Silvia Mitter, Geschäftsführer der Bestattung Haider in Liezen, an sich und ihr Unternehmen. Und haben deshalb einiges an Geld in die Hand genommen, um den Familienbetrieb einer Modernisierung zu unterziehen.