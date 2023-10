In Reih und Glied stehen am Fuße der Reiteralm seit einiger Zeit 44 blau-orange Gondeln. Was es damit auf sich hat? Sie erwarten ein zweites Leben auf der Fageralm, und zwar innerhalb eines "Vorzeigeprojektes in Sachen Nachhaltigkeit", wie Geschäftsführer Daniel Berchthaller voller Stolz erzählt.

Die Fageralm - beliebt bei Einheimischen aus dem Ennstal wie auch dem Ennspongau - ist seit 1995/96 Teil der Reiteralm-Bergbahnen (siehe Faktbox). Seit der Gründungszeit in den 80er-Jahren fährt man dort aber mit denselben Liften. "Wir haben dann im Aufsichtsrat überlegt, wie wir weitermachen können", sagt Berchthaller. Ein geografischer Zusammenschluss mit der Reiteralm und in weiterer Folge eine Fünf-Berge-Schaukel sei in heutigen Zeiten nicht nur wegen der behördlichen Auflagen schwer durchzusetzen, war der Konsens.

Günstiger und komfortabel

Den Betrieb modernisieren, das wollte man aber sehr wohl. Das große Thema war eine neue Zubringerbahn vom Tal auf das Hochplateau. "Wir haben dort die perfekten Pisten für Familien und Kinder und ein immenses Potenzial." Gleichzeitig wollte man "die Charakteristik der Fageralm nicht verändern, sondern nur den Komfort steigern." Braucht es doch zwei in die Jahre gekommene Zweier-Sessellifte (Forstaubahn I und Jägerlift), um ins Skigebiet zu kommen.

Eine komplett neue Gondel zu bauen, sei "wirtschaftlich schwer darstellbar", so Berchthaller weiter. So wurden die Seilbahnfirmen darauf angesetzt, Ausschau nach einer Bahn zu halten, die noch gut in Schuss ist, aber nicht mehr gebraucht wird. Die Firma Doppelmayr gab den Tipp: Die Hochbrandbahn im rund 60 Kilometer entfernten Großarl sei in einem sehr guten Zustand und stünde zum Verkauf, hieß es.

Mischung aus alt und neu

Die 2006 erbaute 8er-Gondelbahn war aber auf eine Strecke von 1,2 Kilometer ausgelegt - zu kurz für die Fageralm. Mit Hirnschmalz entstand dann die Idee zu Berchthallers "Vorzeigeprojekt". So werden alle mechanischen Teile - Stützen, Kabinen sowie Berg- und Talstation - wiederverwendet. Seil, Getriebe, Motor und Steuerung sind neu, dazu kommen zwölf neue Stützen und elf zugekaufte Kabinen.

Mit dem voraussichtlichen Baubeginn im April 2024 soll dann eine revitalisierte Bahn mit einer Länge von 3,4 Kilometern entstehen. "Der Eingriff in das Gelände ist in Summe sehr überschaubar", ergänzt Berchthaller. Ab Dezember 2024 soll sie ihre Gäste in zwölf statt in 30 Minuten mitten ins Skigebiet bringen. Die Talstation bleibt weiterhin direkt an der Landesstraße mitten in Forstau. Die beiden alten Sessellifte werden abgerissen und verschrottet.

Sparen und Umdenken

Und was heißt das alles finanziell? "Wir sparen uns bei den Errichtungskosten rund 50 Prozent. Alles in allem kostet uns die neue 8er-Seilbahn zwölf Millionen Euro. Eine neue Bahn hätte sicherlich 20 Millionen gekostet." Abseits des finanziellen Aspekts sei der Reiteralm auch "der Nachhaltigkeitsgedanke wichtig", betont der Geschäftsführer. "Vielleicht erzeugt das auch ein Umdenken. Ich weiß nicht, ob das Wettrüsten mit noch einer schöneren, neueren Anlage den Zeitgeist trifft."