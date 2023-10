Der heißeste September der Messgeschichte liegt hinter uns. Die Gletscher der Alpen schmelzen rapide und geben lange gehütete Geheimnisse frei. In Osttirol und im Pinzgau wurden in diesem Sommer jahrzehntealte Leichen gefunden. In den Hohen Tauern gelten 50 Personen als verschwunden, in Südtirol werden Tausende Gletscherleichen vermutet. Aber wie ist die Situation am Dachsteingletscher?