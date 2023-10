Auf unglaublichen 1200 Seiten haben Wolfgang Häusler und Peter Plank die Geschichte des Donnersbachtales bereits dokumentiert. Nun präsentieren sie am kommenden Donnerstag, 12. Oktober, in Schloss Trautenfels den sechsten Band zur Geschichte des Tales: „Die Höfe am Fuchs- und Ritzenberg“, sowie Einblicke zu „Hof und Familie am Ilgenberg“. Gleichzeitig wird die zweite, erweiterte Auflage der Höfe von Donnersbachwald vorgestellt: mit zusätzlichen Ergänzungen der Kirchenbücher und der Urkundenbücher, ausführlichen Hofgeschichten und neuen Bildern.