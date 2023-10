Viele strahlende Gesichter und auch die ein oder andere Freudenträne waren am Donnerstagabend in den Räumlichkeiten der Lebenshilfe Ennstal in Liezen zu sehen. Der Grund: Dort wurden erstmals die "Equal Sport Awards" vergeben – an Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Handicaps für ihre außergewöhnlichen sportlichen Leistungen.