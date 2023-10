"Golden Night - the 30th of September, a night to remember": Unter diesem Motto stand kürzlich der Maturaball des Stiftsgymnasiums Admont. Über die Bühne gegangen ist er im Kulturhaus in der Bezirkshauptstadt Liezen. "Wir waren fast ausverkauft, das heißt, es sind rund 700 Besucher gekommen", sagt Valentina Butter, ihres Zeichens Mitglied des Ballkomitees.

Pünktlich um 20.30 Uhr startete die Polonaise, bei der die Maturanten eine flotte Sohle aufs Parkett legten. Weiter im Programm ging es dann bei der Mitternachtseinlage, die die beiden Klassen getrennt absolvierten. "Wir, die 8A, sind zu einem Lied aus Sister Act gemeinsam mit unserem Klassenvorstand eingezogen", erzählt Butter. Danach entledigten sich die Schülerinnen und Schüler ihrer schwarzen Mäntel, die Mädchen begeisterten - gekleidet in rosa Tutus - mit zwei Tänzen.

Tanzperformances standen bei der Mitternachtseinlage generell im Mittelpunkt, auch die 8B vollführte unter anderem "einen Bierkisten-Tanz und einen Line Dance", wie das Komiteemitglied weiter berichtet.

Im Anschluss übernahm die für den Ball angeheuerte "Esprit.Band" das Ruder, dazu gab es einen 20-minütigen Flashmob. Für Stimmung sorgte außerdem DJ Mike Light. Gefeiert wurde standesgemäß bis in die frühen Morgenstunden.

In den kommenden Monaten widmen sich die 34 Schüler der beiden Abschlussklassen intensiv dem Lernen beziehungsweise der Vorbereitung auf die Matura. Weil auf selbige üblicherweise eine gemeinsame Reise folgt, haben auch die Stiftsgymnasiasten eine solche geplant - "noch ist aber nichts fix", sagt Valentina Butter.