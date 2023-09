In der gestrigen Mittwochnacht führte ein gefälschter Notruf zu einem Großeinsatz in Mitterberg-Sankt Martin (Ortsteil Kaindorf). Offenbar wurde eine Telefonnummer gehackt und genutzt, um einen Gasunfall vorzutäuschen und die Einsatzkräfte "in die Irre zu führen", heißt es vonseiten der Feuerwehr.