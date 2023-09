Lokalaugenschein beim Kika-Standort in Liezen. Dort, wo früher der riesige Parkplatz gut ausgelastet war, herrscht gähnende Leere. Erinnerungen werden wach: an die Einkäufe, die man jahrzehntelang hier getätigt hat und an das unglaubliche Gedränge beim Abverkauf. Doch das ist Geschichte. Der nächste Akt beim Kika-Liezen-Ladenschluss ist angelaufen.