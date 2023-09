Mitten in die Austragung des Nachtslaloms Schladming platzte im Jänner 2022 eine Bombe: Ein Barbesitzer und ein Hotelier der WM-Stadt wurden beschuldigt, zwölf gefälschte Impfpässe bestellt und diese selbst verwendet beziehungsweise an Angehörige und Angestellte weiterverkauft zu haben. Eine anonyme Anzeige in einer Polizeiinspektion der Stadt Salzburg hatte die Schladminger Beamten auf die Spur gebracht. Es folgten Hausdurchsuchungen in den Betrieben sowie den privaten Wohnsitzen. Die beiden zeigten sich geständig.