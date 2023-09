Im Mai 2016 lernten sich Fahrdienstleiterin Melanie und Produktionsmitarbeiterin Sabrina im Internet kennen und sehr schnell lieben. Für beide - das Paar wohnt in Gleisdorf - stand bereits am Anfang der Beziehung fest: "Wir werden heiraten", verrät Melanie Portenkirchner, die aus dem Bezirk Liezen stammt.

Am Vorabend des 9. Septembers überraschten die Damen des Musikvereins St. Martin am Grimming das Brautpaar mit dem traditionellen "Brautlied singen". Die Männer des Musikvereins sorgten dann am nächsten Morgen für ein lautstarkes Aufwecken. Den gesamten Tag über begleiteten sie Melanie und Sabrina musikalisch bei ihrem Schritt ins Eheleben. Fotografin Moni wiederum hielt alle besonderen Momente fest, um sie für die Ewigkeit zu archivieren.

Freie Trauung im stilvollen Garten

Nach der standesamtlichen Trauung im Familienkreis wurde bei der freien Trauung im Garten beim Kirchenwirt in Aigen im Ennstal "Ja" zueinander gesagt. Im Beisein von Familien, Freunden und des Musikvereins traf Traurednerin Alex mit ihren emotionalen und authentischen Worten mitten ins Herz.

Nach den offiziellen Feierlichkeiten machten sich umgehend die "Entführer" ans Werk. Schließlich galt es, gleich zwei Bräute heimlich zu verschleppen. In verschiedenen Lokalen wurden die Frischvermählten nach kurzer Zeit wieder gefunden - die Entführer, wie nicht anders zu erwarten: Mitglieder des Musikvereins. Doch rechtzeitig waren die Liebenden mit ihrer Hochzeitsgesellschaft wieder vereint zum gemeinsamen Abendessen.

DJ Chris aus Kärnten heizte den Feiernden im Anschluss anständig ein. "Es war eine wunderschöne und tolle Hochzeit für uns und wir würden es immer wieder genau so machen", schwärmen Melanie und Sabrina, die derzeit ihre Flitterwochen auf Kreta in vollen Zügen genießen.

