Waldbier 2023 besteht aus Ausseer Tannen und Vogelbeeren

Das diesjährige Waldbier, das Bundesforste gemeinsam mit Braumeister kreieren, wurde vom Ausseerland inspiriert. Und: ARBÖ hat 2,2 Millionen Euro in ein neues Prüfzentrum in Aich investiert. Hier in der "Business-Szene" lesen Sie, was sich in der Wirtschaftswelt im Bezirk Liezen tut.