Dass die Schülerinnen und Schüler lernen, nachhaltig zu wirtschaften und wie man verantwortungsbewusst am Wirtschaftsleben teilnimmt: Das ist, worauf man an der Mittelschule Stainach seit kurzem großes Augenmerk legt. Seit der vergangenen Woche - sprich seit dem Beginn des neuen Schuljahrs - ist die Schule offiziell Teil eines österreichweiten Pilotprojekts, das im Vorjahr von der Stiftung für Wirtschaftsbildung mit Sitz in Wien gestartet worden ist.