Zu Ehren des Hofnarren Joseph Fröhlich, der 1534 in Dresden großen Ruhm erlangte, findet alle zwei Jahre am zweiten Wochenende im September das „Fröhlich Zauberfestival“ statt. Im vorigen Jahr ging das Festival in Bad Aussee mit 380 Zauberern aus 18 Nationen über die Bühne. Heuer veranstaltet der Magische Ring Austria (MRA), ein gemeinnütziger Verein, der 330 Zauberkünstler in Österreich vertritt, einen Galaabend im Ausseerland. Sowohl internationale Stars als auch ambitionierte Zauberamateure werden die Stadtgemeinde Bad Aussee besuchen.