Das Festivalmotto „Hier sind wir per du“, ein Satz, der in Schladming allgegenwärtig scheint und gelebter Alltag ist, wird am 8. und 9. September zum Programm. Am Festgelände wird den Gästen Blasmusik in allen Facetten präsentiert. Das bekannte WM-Stadion, in dem bereits Weltstars wie DJ Martin Garrix oder die Toten Hosen ein Skiopening vor tausenden Fans gefeiert haben, wird am kommenden Wochenende zur Location eines Mega-Festivals.