Welchen Unterschied ein Tag machen kann: Drängten sich in der Dachstein-Bergstation am Dienstag noch die Touristen, werkt am Mittwoch bereits eine Armada an Handwerkern. Für den offiziellen Startschuss vor Ehrengästen und Medien wurden die Werkzeuge zwar kurz niedergelegt, nach der letzten Ansprache aber ging es nahtlos weiter.