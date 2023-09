Am Dachstein startet jetzt Österreichs höchstgelegene Baustelle

Am Mittwoch fiel der Startschuss zum Umbau der Bergstation am Dachstein. 2024 soll sie als "Energiekristall" wiedereröffnen, mit großer Aussichtsterrasse und Panorama-Restaurant. Eine Armada an Handwerkern werkt in straffem Zeitplan.