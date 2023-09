Während am Mittwoch die Umbauarbeiten an der Bergstation der Gondel so richtig Fahrt aufnehmen und die geladenen Medienvertreter im Rahmen einer Pressekonferenz sämtliche Infos dazu niederschreiben, ist weiter unten ein Mann auf seinem Skidoo unterwegs. Einige Male geht's für ihn mit Material von der Seethalerhütte hinüber zum Hunerkogel. Es ist Wilfried "Wiff" Schrempf, seit diesem Tag ehemaliger Hüttenwirt der Schutzhütte am Dachstein.