Einsatz Montagabend für die Feuerwehren Hieflau und Eisenerz in der Gemeinde Landl: Ein 22-Jähriger wollte in der Werkstatt seines Vaters mitten im Ortsgebiet von Hieflau einen Akku aufladen. Dabei steckte er einen Nachbauakku in das Original-Schnellladegerät, das auf einer Werkbank stand.