Es war eine Institution, das Steinerhaus am Stoderzinken. Die Bewirtschaftung lag lange Jahre in den Händen der Familie Steiner - bis die Einstellung des Liftbetriebes auf dem Hausberg der Gröbminger und Corona kamen. Weil außerdem die beiden Kinder von Tine und Hari Steiner ihren Berufsweg nicht in der Gastronomie beschreiten wollen, beschloss das Paar schließlich, das Steinerhaus aufzugeben. "Und, wenn es uns gelingt, noch einmal ganz neu anzufangen", erzählt Tine Steiner. Passend dazu sei dann auch die Anfrage gekommen, ob sie für Schulkinder, die sich in der Nachmittagsbetreuung befinden, kochen möchte.