In Ramsau am Dachstein sorgt das Thema Wolf weiter für Aufregung. Zwei Landwirte haben wie angekündigt ihre Schafe am Wochenende von der Alm geholt. Zumindest jene, die auffindbar waren. Zehn Tiere aus dem Besitz von Richard Schrempf wurden gerissen, 14 weitere werden vermisst. Die Hoffnung, sie noch zu finden, schwindet, sagt er. Denn auch die Suche per Drohne habe kein Ergebnis gebracht.