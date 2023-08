Gegen 12.30 Uhr heulte am Freitag in Gröbming die Sirene. Gerufen wurden die Feuerwehrleute zu einer Menschenrettung. Ganz so dramatisch, wie es das Alarmstichwort vermuten lässt, stellte sich die Situation dann aber nicht dar.

Eine Frau hatte gemeinsam mit einer zweiten Person ein Laufband in ein Haus getragen. Beim Auspacken des Sportgerätes passierte es dann: Ein Bügel löste sich und klemmte beide Hände der Frau ein.

Die Feuerwehr rückte mit sieben Mann an, baute das Laufband auseinander und befreite die Frau so aus ihrer misslichen Lage. Weil sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen hatte, wurde sie vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.