Schrecksekunde für einen Einheimischen am Dienstagvormittag auf dem Weg zum Almfest auf der Stoiringalm in Wörschachwald. Der 20-Jährige bemerkte beim Fahren plötzlich einen Brandgeruch in seinem Auto. Er hielt an, um nachzusehen – da schlugen die Flammen schon aus dem Motorraum. "Wenige Augenblicke später stand der Pkw bereits in Vollbrand", berichtet Kommandant Bernhard Schachner von der Feuerwehr Wörschachwald.