Weil sie vermutlich einer Skitouren-Beschreibung in einer App gefolgt waren, musste Dienstagmittag ein tschechisches Pärchen aus der Stellwand in der Ramsau am Dachstein gerettet werden. "Eigentlich wollten sie zum Guttenberghaus", weiß Heribert Eisl, Ortstellenleiter der Bergrettung.